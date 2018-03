Daniela Lobmueh

Facebook: Mein Geschäftsmodell ist der Handel mit Userdaten. Aber externe Firmen wie Cambridge Analytica (CA) können sich da frei selbst bedienen? Facebook will uns weismachen, sie hätten nichts gewusst vom „Datenklau“ an erst 200.000 Nutzern, dann aber doch eher 50 Millionen Ahnungslosen. Missbraucht wurden die Profile, um Wahlen zu manipulieren: Trump kam so an die Macht (und wohl weniger durch „Putin-Trolle“) und der Brexit ging durch. Eine Panne? Oder lukrative Korruption? Doch hinter CA steht SCL (Strategic Communications Laboratories) und die werden u.a. finanziert vom „Global Engagement Center“ der US-Regierung. Wahlen manipulieren? Menschenmassen beeinflussen? Das hat doch nicht Putin erfunden.

Das umstrittene Datenanalyse-Unternehmen CA soll an viel mehr Userprofile gelangt sein als bislang bekannt war. Facebook hat nun die Datenanalysefirma Cambridge Analytica sowie deren Mutterkonzern SCL Group vom Zugriff auf seine Nutzerdaten ausgeschlossen, weil sie entgegen den Facebook-Richtlinien von anderen Entwicklern erhobene Facebook-Profildaten erhalten und verarbeitet haben sollen. Der Psychologieprofessor Dr. Aleksandr Kogan von der Universität Cambridge soll diese Daten 2015 mit einer App zunächst legal erhoben und anschließend (angeblich ohne dass Geld an Zuckerberg floss) an Cambridge Analytica sowie an Christopher Wylie und dessen Unternehmen Eunoia Technologies weitergegeben haben.

Kogan, Wylie und Eunoia Technologies sind ebenfalls von Zuckerberg ausgeschlossen worden. Panne behoben, alles gut? Aber später behauptete Christopher Wylie, Cambridge Analytica hätte über Kogans App sogar Zugriff auf 50 Millionen Facebook-Profile gehabt. Wylie soll an der Gründung des Unternehmens beteiligt gewesen sein und dort bis 2014 gearbeitet haben. Er soll zudem mit Kogan und dessen eigenem Unternehmen Global Science Research (GSR) bei der Datenerhebung per App zusammengearbeitet haben. Ob diese Big-Data-Unternehmer die Daten wohl brav wieder gelöscht haben? Kaum anzunehmen in einer Welt, wo die Konzernmedien täglich die Losung „Daten sind das neue ÖL!“ herumposaunen. Es twittert im Walde von Westblock-Regierungen, die uns manipulieren…

Evgeny Morozov@evgenymorozov: What barely comes through this story is that Cambridge Analytica and especially the SCL Group emerged, by and large, due to lots of Western government contract money targeting opinion change abroad – by means of social media. “Public diplomacy 2.0” they used to call it! 12:19 – 19. März 2018 https://twitter.com/evgenymorozov/status/975814125472374784

Soll man besorgt sein? Nun ja, Facebook-User wurden verkauft, die sich selbst versklavt haben – selber schuld, könnte man jetzt sagen. Aber es ist nicht die ganze Story. Es wird hier an einer kleinen Panne (50 Millionen Nutzer digital geschändet) nur deutlich, was man im Großen längst ahnen kann: Regierungen, allen voran die USA, manipulieren im großen Stil Bevölkerungen in aller Welt. Unsere Journalisten bei ARD usw. sind leider zu sehr mit dem pausenlosen Verbellen von Putins mickrigen Manipulationsversuchen befasst, um davon etwas mitzukriegen. Dahinter steckt z.B. das von Obama gegründete „Global Engagement Center“ (erinnert sich noch jemand, dass Obama für seinen virtuosen Internet-Wahlkampf gepriesen wurde?).

The center’s 66 employees coordinates with U.S. Agencies, such as the FBI and Department of Homeland Security, to target the American audience. It works with social media companies that have been used to spread foreign propaganda. And it also consults with foreign governments who face similar threats. France, Germany, Estonia, Ukraine and the Czech Republic have had recent experience countering Russian disinformation efforts. USAtoday



Übersetzt: „Das Global Engagement Center (GEC) mit seinen 66 Mitarbeitern koordiniert mit US-Behörden, wie dem FBI und dem Department of Homeland Security, um die Öffentlichkeit der USA zu überwachen. Es arbeitet mit Social-Media-Unternehmen zusammen, die verwendet wurden, um ausländische Propaganda zu verbreiten. Und das Global Engagement Center berät auch ausländische Regierungen, die mit ähnlichen Drohungen konfrontiert sind. Frankreich, Deutschland, Estland, die Ukraine und die Tschechische Republik haben in jüngster Zeit Erfahrungen mit der Abwehr russischer Propaganda gemacht.“

Dahinter steckt also die US-Regierung, wie jetzt herauskam: Cambridge Analytica creator has State Department contract, angeblich nur, um uns vor wem zu beschützen? Natürlich vor Putins Netztrollen …und ferner noch den IS-ISIS (grad mal aus den Medien fast verschwunden) besser im Netz bekämpfen zu können:

SCL received a $500,000 contract for „target audience research“ to help the State Department counter ISIS propaganda. It’s possible the group’s data harvesting methods will be as unpopular abroad as they have been in the U.S. Axios

Wers glaubt wird selig. Pessimisten würden annehmen: Alle Menschen global sind im Visier der GEC-Behörde, von NSA, CIA usw. ganz zu schweigen. Facebook ist ein Datenschutz-Alptraum, gegen den Orwells „1984“ wie ein idyllischer Heimatfilm wirkt. Gesichtserkennung zur Identifikation steht ja praktisch schon im Firmennamen. Dazu kommt jetzt aber noch NSA-Spy-Hightech, die kein volles Gesicht mehr braucht: Haare, Kleidung, Umfeld genügen! Der Nutzer und sein Freundeskreis werden via Partyfoto, Selfie usw. ausgespäht, dass die NSA vor Neid erblassen würde, wäre sie nicht längst mit an Bord des Multi-Milliarden-Dollar-Netzwerks.

